Англюстер Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Англюстер Семен Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1911 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1947

Сын: Англюстер Виктор Семенович

Мать ребёнка: Коткова Екатерина

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
01.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коткова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коткова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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