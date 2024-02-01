Англюстер Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1947
Сын: Англюстер Виктор Семенович
Мать ребёнка: Коткова Екатерина
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
01.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коткова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коткова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Екатерина
Смерть
Неизвестно