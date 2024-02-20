Сотникова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
13.08.1892
Дочь: Помигуева (Сотникова) Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: (Сотникова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: (Сотникова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1899
Дочь: Смотрова (Сотникова) Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1902
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1903
Сын: Сотников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1907
Сын: Сотников Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1909
Дочь: (Сотникова) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич