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Сотникова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1891

Муж: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.1892

Дочь: Помигуева (Сотникова) Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: (Сотникова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: (Сотникова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1899

Дочь: Смотрова (Сотникова) Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1902

Сын: Сотников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1903

Сын: Сотников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Сотников Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: (Сотникова) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Сотников Михаил Васильевич

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