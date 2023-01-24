Ярмухаметова (Суяргулова) Фаузия (Фауза) Каюмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухаметова (Суяргулова) Фаузия (Фауза) Каюмовна

Место рождения

Уметбаево, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1940

Дата смерти

24.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Уметбаево, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Рашит Фарукович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмухаметов Рашит Фарукович

Рождение ребёнка
27.10.1968

Сын: Ярмухаметов Ильдар Рашитович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Рашит Фарукович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Смерть
24.01.2023
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

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