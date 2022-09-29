Феоктистова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Феоктистов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1999
Сын: Феоктистов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Феоктистов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.04.2001
Сын: Феоктистов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Феоктистов Михаил Иванович