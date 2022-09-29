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Феоктистова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1968

Отец: Никитин Николай Константинович

Мать: Панина Валентина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феоктистов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1999

Сын: Феоктистов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Феоктистов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.04.2001

Сын: Феоктистов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Феоктистов Михаил Иванович

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