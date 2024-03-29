Макоева Мадина-Кута Аюбовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Болотоков Фатыхбек-Тима
Рождение ребёнка
02.12.1938
Дочь: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна
Отец ребёнка: Болотоков Фатыхбек-Тима
Рождение ребёнка
20.12.1940
Дочь: Болотокова Зоя Тимовна
Отец ребёнка: Болотоков Фатыхбек-Тима
Рождение ребёнка
08.03.1945
Дочь: Болотокова Кримляна Тимовна
Отец ребёнка: Болотоков Фатыхбек-Тима
Смерть
1992