Юлиания Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлиания Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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