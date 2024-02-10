Юлиания Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно