Плодистый Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1869
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1869
Рождение ребёнка
11.09.1892
Сын: Плодистый Никита Иванович
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
10.09.1894
Сын: Иосиф
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
23.01.1896
Сын: Плодистый Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Феодора
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
02.01.1900
Сын: Плодистый Василий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Смерть
1958