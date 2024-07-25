Плодистый Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлодистый Иван Михайлович

Плодистый Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1869

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1869

Отец: Плодистый Михаил Симеонович

Мать: Плодистая (Шепелева) Анна Аверкиевна

Рождение ребёнка
11.09.1892

Сын: Плодистый Никита Иванович

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
10.09.1894

Сын: Иосиф

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
23.01.1896

Сын: Плодистый Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Плодистый Василий Иванович

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Смерть
1958

Мы используем куки для улучшения работы сайта.