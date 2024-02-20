Мансуров Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мансуров Александр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансуров Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Немцева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансуров Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Немцева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1976
Дочь: Мансурова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Немцева Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно