Юлбарисов Гибадулла Газизуллович
Место рожденияд.Кинзябызово-1
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Юлбарисов Газизулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлбарисова ?
Рождение ребёнка
19.11.1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Смерть
1942