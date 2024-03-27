Юлбарисов Гибадулла Газизуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлбарисов Гибадулла Газизуллович

Место рождения

д.Кинзябызово-1

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Юлбарисов Газизулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлбарисова ?

Рождение ребёнка
19.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлбарисова ?

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлбарисова ?

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлбарисова ?

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлбарисова ?

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юлбарисова ?

Смерть
1942

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