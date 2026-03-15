Мошкина (Пьянкова) Мария Алексеевна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Мошкина (Пьянкова) Мария Алексеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1852, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла Неизвестно

Отец
Пьянков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
Супруги
Мошкин Кельсий Михайлович1850 г.р.
Дети
Сурнина (Мошкина) Мария Кельсиевна02.02.1870 ст. г.р.
Мошкин Леонтий Кельсиевич1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Пьянков Алексей Петрович

Мать: не указана

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошкин Кельсий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
02.02.1870 ст.

Дочь: Сурнина (Мошкина) Мария Кельсиевна

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мошкин Леонтий Кельсиевич

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
12.12.1876 ст.

Дочь: (Мошкина) Анна Кельсиевна

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
01.04.1879 ст.

Сын: Мошкин Устин Кельсиевич

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мошкин Дмитрий Кельсиевич

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пьянкова (Мошкина) Евдокия Кельсиевна

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.

Сын: Мошкин Василий Кельсиевич

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.

Дочь: (Мошкина) Евфросиния Кельсиевна

Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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