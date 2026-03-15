Мошкина (Пьянкова) Мария Алексеевна
женский, родилась 1852, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла Неизвестно
ОтецПьянков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
Супруги
Мошкин Кельсий Михайлович1850 г.р.
Дети
Сурнина (Мошкина) Мария Кельсиевна02.02.1870 ст. г.р.
Мошкин Леонтий Кельсиевич1874 г.р.Показать еще 6
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Место
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Рождение
1852
Отец: Пьянков Алексей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1870 ст.
Дочь: Сурнина (Мошкина) Мария Кельсиевна
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мошкин Леонтий Кельсиевич
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1876 ст.
Дочь: (Мошкина) Анна Кельсиевна
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1879 ст.
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мошкин Дмитрий Кельсиевич
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пьянкова (Мошкина) Евдокия Кельсиевна
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.
Сын: Мошкин Василий Кельсиевич
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1891 ст.
Дочь: (Мошкина) Евфросиния Кельсиевна
Отец ребёнка: Мошкин Кельсий Михайлович
Смерть
Неизвестно