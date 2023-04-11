Гнетов (Агаркова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнетов Борис
Отец ребёнка: Гнетов ?
Рождение ребёнка
12.05.1929
Сын: Гнетов Александр
Отец ребёнка: Гнетов ?
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гнетов Николай
Отец ребёнка: Гнетов ?
Рождение ребёнка
15.01.1936
Дочь: (Гнетова) Валентина
Отец ребёнка: Гнетов ?
Смерть
1967