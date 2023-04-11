Гнетов (Агаркова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнетов (Агаркова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнетов Борис

Отец ребёнка: Гнетов ?

Рождение ребёнка
12.05.1929

Сын: Гнетов Александр

Отец ребёнка: Гнетов ?

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гнетов Николай

Отец ребёнка: Гнетов ?

Рождение ребёнка
15.01.1936

Дочь: (Гнетова) Валентина

Отец ребёнка: Гнетов ?

Смерть
1967

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