Шакиров Давли Шакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1914
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1941
Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна
Рождение ребёнка
23.07.1946
Дочь: Абзалиева Наиля Давлиевна
Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна
Рождение ребёнка
03.03.1952
Дочь: Сахабиева Резеда Давлиевна
Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Шакирова Нурания Давлиевна
Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Салахова Айсылу Давлиевна
Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна
Смерть
1996