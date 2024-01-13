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Шакиров Давли Шакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1914

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1941

Сын: Шакиров Айрат Давлиевич

Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна

Рождение ребёнка
23.07.1946

Дочь: Абзалиева Наиля Давлиевна

Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна

Рождение ребёнка
03.03.1952

Дочь: Сахабиева Резеда Давлиевна

Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Шакирова Нурания Давлиевна

Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Салахова Айсылу Давлиевна

Мать ребёнка: Рахматуллина Гахадия Рахматуловна

Смерть
1996
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