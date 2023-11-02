Пасечниченко Севастьян Яковлевич (Яковлев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти22.07.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1885
Дочь: Ковалева Варвара Севастьяновна
Мать ребёнка: Пасечниченко Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасечниченко Андрей Севастьянович
Мать ребёнка: Пасечниченко Дарья Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.07.1922