Пасечниченко Севастьян Яковлевич (Яковлев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечниченко Севастьян Яковлевич (Яковлев)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

22.07.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1885

Дочь: Ковалева Варвара Севастьяновна

Мать ребёнка: Пасечниченко Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечниченко Андрей Севастьянович

Мать ребёнка: Пасечниченко Дарья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.07.1922
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