Сидоров Павел Анатольевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1973
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сидорова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1995
Мать ребёнка: Куликова Алёна Владимировна
Рождение ребёнка
04.11.2004
Дочь: Сидорова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
30.06.2013
Дочь: Сидорова Елизавета Павловна