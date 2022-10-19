Соколов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1888
Отец: Соколов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель земской школы с. Бутырки Епифанского уезда
Бракосочетание
12.04.1910
Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1911
Сын: Соколов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Соколов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.06.1914
Сын: Соколов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.04.1922
Сын: Соколов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно