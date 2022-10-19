Соколов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1888

Отец: Соколов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель земской школы с. Бутырки Епифанского уезда
Бракосочетание
12.04.1910

Жена: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1911

Сын: Соколов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Соколов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна

Бутырки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1914

Сын: Соколов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна

Бутырки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.04.1922

Сын: Соколов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Кузовлева) Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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