Картунов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения18.03.1880
Дата смерти23.11.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1880
Отец: Картунов Петр
Рождение ребёнка
10.07.1905
Сын: Картунов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
09.08.1912
Дочь: Картунова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Картунов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Картунов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Картунов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картунова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картунова - Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна
Смерть
23.11.1963