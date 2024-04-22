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Картунов Василий Петрович

Место рождения

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.03.1880

Дата смерти

23.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1880

Отец: Картунов Петр

Мать: не указана

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1905

Сын: Картунов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Картунова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Картунов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Картунов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Картунов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картунова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картунова - Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна

Горяньково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
23.11.1963
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