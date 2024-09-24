Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1699 и 1704
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 об лист. Деревня Баланьино. Иван Григорьевич, 48 лет и жена его Ирина Андреевна, 36 лет. У них дочь Матрона, 15 лет. 1719г
Смерть
После 1724