Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1671 г.р.

Дети

Около 1704 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1699 и 1704

Муж: Иван Григорьевич

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 об лист. Деревня Баланьино. Иван Григорьевич, 48 лет и жена его Ирина Андреевна, 36 лет. У них дочь Матрона, 15 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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