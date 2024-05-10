Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна

Место рождения

Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1832

Дата смерти

28.04.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
22.07.1862 ст.

Муж: Фокин Алексей Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет мужу: 49 | Кол-во лет жене: 30 | № 14. 22 июля 1862 г. Отставной военнослужащий унтер-офицер Алексей Иванов Фокин первым браком православный 49 лет и Емецкого прихода крестьянина Василья Ив... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.

Сын: Фокин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Фокин Алексей Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 11. рожден 7 июня 1868 г, крещен 8. Феодор. Оставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемник крестьянин Иван Филиппов Фокин | ГААО Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1870 ст.

Дочь: Фокина (Фокина) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Фокин Алексей Иванович

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 5. рождена 19 марта 1870 г., крещена 20. Дарья. Отставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемница Якова Фокина дочь Ульяна Яковлева Ф... Показать все
Смерть
28.04.1891 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от старости | № 7. умерла 28 апреля 1891 г., погребена 30. Деревни Пятинской солдатская вдова Маремьяна Васильева Фокина от старости 63 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.31 | Госар... Показать все

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