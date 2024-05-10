Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна
Место рожденияЕмецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1832
Дата смерти28.04.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Емецкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.07.1862 ст.
Кол-во лет мужу: 49 | Кол-во лет жене: 30 | № 14. 22 июля 1862 г. Отставной военнослужащий унтер-офицер Алексей Иванов Фокин первым браком православный 49 лет и Емецкого прихода крестьянина Василья Ив... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.
Отец ребёнка: Фокин Алексей Иванович
№ 11. рожден 7 июня 1868 г, крещен 8. Феодор. Оставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемник крестьянин Иван Филиппов Фокин | ГААО Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1870 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Фокин Алексей Иванович
№ 5. рождена 19 марта 1870 г., крещена 20. Дарья. Отставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемница Якова Фокина дочь Ульяна Яковлева Ф... Показать все
Смерть
28.04.1891 ст.
Причина смерти: от старости | № 7. умерла 28 апреля 1891 г., погребена 30. Деревни Пятинской солдатская вдова Маремьяна Васильева Фокина от старости 63 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.31 | Госар... Показать все