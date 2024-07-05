Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Rahil
Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Itka Sarah
Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Grozovskiy Mordechai
Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Grozovskiy Eli Eine
Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Grozovskiy ????
Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Eydelman (Rozovskaya) Revekkah
Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Grozovskiy ????
Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Смерть
1890