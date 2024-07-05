Грозовская (Бернштейн) Хая Haya 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГрозовская (Бернштейн) Хая Haya

Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Rahil

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Itka Sarah

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шифф (Грозовская) Слава Shlava Dvasha Rosofsky Двоша Двоша

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Grozovskiy Mordechai

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Grozovskiy Eli Eine

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Grozovskiy ????

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Eydelman (Rozovskaya) Revekkah

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Grozovskiy ????

Отец ребёнка: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Смерть
1890

Мы используем куки для улучшения работы сайта.