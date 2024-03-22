Панков Дементий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1817 или 31.12.1818 ст.
Дата смерти12.12.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.01.1817 или 31.12.1818 ст.
Отец: Панков Иван Кириллович
Смерть Причина: От удушья г.Мензелинск 12 дек 1903 Захоронение городское кладбище г.Мензелинска
Упоминание
22.05.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-5774?i=189&wc=QP78-FQS%3A1047421401%2C1047424201%2C1589606224%2C1589606981&cc=1931806 свидетель на свадьбе
Смерть
12.12.1903