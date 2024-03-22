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Панков Дементий Иванович

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1817 или 31.12.1818 ст.

Дата смерти

12.12.1903

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1817 или 31.12.1818 ст.

Отец: Панков Иван Кириллович

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть Причина: От удушья г.Мензелинск 12 дек 1903 Захоронение городское кладбище г.Мензелинска
Упоминание
22.05.1863 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-5774?i=189&wc=QP78-FQS%3A1047421401%2C1047424201%2C1589606224%2C1589606981&cc=1931806 свидетель на свадьбе
Смерть
12.12.1903
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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