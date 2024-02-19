Эпов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1959
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1959
Отец: Эпов Виктор Георгиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1984