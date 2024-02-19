Эпов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1959

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1959

Отец: Эпов Виктор Георгиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1984

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