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Сладков Василий Михайлович?

Место рождения

Калининская обл., Нерльский район,деревня Петрецово

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочнева Фаина Васильевна

Мать ребёнка: Сладкова Далее Руфова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сладкова Далее Руфова Пелагея

Рождение ребёнка
15.01.1933

Сын: Сладков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Сладкова Далее Руфова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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