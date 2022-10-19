Сладков Василий Михайлович?
Место рожденияКалининская обл., Нерльский район,деревня Петрецово
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочнева Фаина Васильевна
Мать ребёнка: Сладкова Далее Руфова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1933
Сын: Сладков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Сладкова Далее Руфова Пелагея
Смерть
Неизвестно