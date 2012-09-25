Brūvelis Bruveris Artūrs — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brūvelis Bruveris Artūrs

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Место рождения

Cena, Latvia

Дата рождения

10.03.1927

Дата смерти

25.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1927

Отец: Brūvelis (Nata Zirnītis) Krišs

Мать: Brūvele (Ola) Margarita Anna

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brūvele (Caune) Dzidra

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brūvele (Caune) Dzidra

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brūvele (Caune) Dzidra

Работа или профессия
Неизвестно
pensionārs
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Brūvele (Caune) Dzidra

Coniuge: Dzidra Brūvele (nata Caune)
Смерть
25.09.2012
Похороны
29.09.2012

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