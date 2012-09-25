Brūvelis Bruveris Artūrs
Место рожденияCena, Latvia
Дата рождения10.03.1927
Дата смерти25.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1927
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
pensionārs
Бракосочетание
Около 1950
Жена: Brūvele (Caune) Dzidra
Coniuge: Dzidra Brūvele (nata Caune)
Смерть
25.09.2012
Похороны
29.09.2012