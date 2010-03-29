Зайцева (Мансурова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1927
Дата смерти29.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927
Рождение ребёнка
07.07.1948
Сын: Зайцев Александр Борисович
Отец ребёнка: Зайцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1950
Отец ребёнка: Зайцев Борис Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1954
Дочь: Егикян Нина Борисовна
Отец ребёнка: Зайцев Борис Васильевич
Смерть
29.03.2010