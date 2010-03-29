Зайцева (Мансурова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Мансурова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1927

Дата смерти

29.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927

Отец: Мансуров Михаил Михайлович

Мать: Мансурова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Зайцев Александр Борисович

Отец ребёнка: Зайцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1950

Сын: Зайцев Михаил Борисович

Отец ребёнка: Зайцев Борис Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1954

Дочь: Егикян Нина Борисовна

Отец ребёнка: Зайцев Борис Васильевич

Смерть
29.03.2010
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