Мишин (Мишин) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин (Мишин) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишин) Анна

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишин) Елена

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишина) Александра

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мишина) Анастасия

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мишин Василий

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мишин Михаил

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Костягина (Мишина) Мария

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мишин Павел

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мишин Илья

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий

Смерть
1920
Причина смерти: Болезнь

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