Мишин (Мишин) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишин) Анна
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишин) Елена
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишина) Александра
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишина) Анастасия
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мишин Василий
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мишин Михаил
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Костягина (Мишина) Мария
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мишин Павел
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мишин Илья
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий
Смерть
1920
Причина смерти: Болезнь