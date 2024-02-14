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Филиппов Василий Тимофеевич

Место рождения

СССР, Пензенская обл., Земетческий р-н, с. Усердино

Дата рождения

01.12.1923

Дата смерти

21.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1923

Отец: Филиппов Тимофей

Мать: Филиппова (Филиппова) Татьяна

Бракосочетание
1949

Жена: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна

Рождение ребёнка
19.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна

Смерть
21.01.1971
Похороны
Неизвестно

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