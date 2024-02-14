Филиппов Василий Тимофеевич
Место рожденияСССР, Пензенская обл., Земетческий р-н, с. Усердино
Дата рождения01.12.1923
Дата смерти21.01.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1923
Отец: Филиппов Тимофей
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
23.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна
Рождение ребёнка
19.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова (Ляхова) Дия Николаевна
Смерть
21.01.1971
Похороны
Неизвестно