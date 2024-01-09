Думбраван Румия Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2013
Дочь: Думбраван Сафия Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2016
Дочь: Думбраван Малика Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности