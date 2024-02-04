Андрихов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андрихова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрихов Валерий Иванович
Мать ребёнка: Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно