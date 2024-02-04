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Андрихов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андрихова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрихов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрихов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрихова (Мулякова) Ольга Петровна

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