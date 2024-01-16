Русских Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русских Алексей Александрович
Рождение ребёнка
12.02.1991
Сын: Русских Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Русских Алексей Александрович
Рождение ребёнка
12.02.1991
Сын: Русских Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан