Русских Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русских Алексей Александрович

Рождение ребёнка
12.02.1991

Сын: Русских Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Русских Алексей Александрович

Рождение ребёнка
12.02.1991

Сын: Русских Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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