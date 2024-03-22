Мазитова Лилия Ильдусовна
Место рождения
Дата рождения23.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1979
1 ребенок в семье. Родилась 1 ак. ГИДУВА , кв.1. Рожители раюотали на заводе Радиоприбор КЗРП. Отец- тех.конструктоор, мать - компл Справка о рождениии А015я952
Бракосочетание
03.08.2001
Рождение ребёнка
14.12.2003
Сын: Кузнецов Роман Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
12.01.2013
Дочь: Кузнецова Камила Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.11.2016
Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович