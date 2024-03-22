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Мазитова Лилия Ильдусовна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1979

Отец: Мазитов Ильдус Зиннатович

Мать: Мазитова Резеда Гайнулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
1 ребенок в семье. Родилась 1 ак. ГИДУВА , кв.1. Рожители раюотали на заводе Радиоприбор КЗРП. Отец- тех.конструктоор, мать - компл Справка о рождениии А015я952
Бракосочетание
03.08.2001

Муж: Кузнецов Александр Владимирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.2003

Сын: Кузнецов Роман Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
12.01.2013

Дочь: Кузнецова Камила Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.2016

Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Владимирович

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