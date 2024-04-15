Шабанов Андрей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1896 ст.
Сын: Шабанов Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Шабанова Феодосия Ивановна
Восприемник
01.12.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Иванович Ляпустин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно