Кириян Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириян Григорий

Кириян Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
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1940 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириян ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириян ?

Развод
Неизвестно

Жена: Кириян (Макаренко) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириян (Макаренко) Евдокия

Рождение ребёнка
25.09.1930

Дочь: Ярошенко (Кириян) Елена

Мать ребёнка: Кириян (Макаренко) Евдокия

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириян (Макаренко) Евдокия

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириян (Макаренко) Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириян (Макаренко) Евдокия

Рождение ребёнка
28.08.1940

Сын: Кириян Иван

Мать ребёнка: Кириян (Макаренко) Евдокия

Смерть
1995

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