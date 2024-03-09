Кириян Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириян ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириян ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1930
Дочь: Ярошенко (Кириян) Елена
Мать ребёнка: Кириян (Макаренко) Евдокия
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
28.08.1940
Сын: Кириян Иван
Мать ребёнка: Кириян (Макаренко) Евдокия
Смерть
1995