Васильев Агафон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Васильев Василий Семенов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Васильев Макей Агафонович
Мать ребёнка: Васильева Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Агафоновна
Мать ребёнка: Васильева Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно