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Васильев Агафон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Васильев Василий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Васильев Макей Агафонович

Мать ребёнка: Васильева Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Агафоновна

Мать ребёнка: Васильева Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Акилина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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