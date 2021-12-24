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Степанов Василий Павлович

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

31.12.1900

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900

Отец: Степанов Павел Егорович

Мать: Степанова Екатерина Ивановна

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Александра

Рождение ребёнка
07.08.1930

Дочь: Степанова Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Степанова Александра

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Степанова (Середнева) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Степанова Александра

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
1983
Зевалово, Ступино, Московская область

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