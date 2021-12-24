Степанов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения31.12.1900
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Александра
Рождение ребёнка
07.08.1930
Дочь: Степанова Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Степанова Александра
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Степанова (Середнева) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Степанова Александра
Смерть
1983