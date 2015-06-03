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Колесникова Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2015

Отец: Колесников Андрей Валерьевич

Мать: Колесникова Зоя Константиновна

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