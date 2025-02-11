Neufeld Jacob Salomon
мужской, родился 21.09.1820, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 28.05.1885, Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Мать(Dyck) Katharina21.12.1790 г.р.
ОтецNeufeld Salomon05.06.1786 г.р.
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Рождение
21.09.1820
Отец: Neufeld Salomon
Мать: (Dyck) Katharina
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
28.05.1885
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край