Neufeld Jacob Salomon 21.09.1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Neufeld Jacob Salomon

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.09.1820, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 28.05.1885, Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Мать
(Dyck) Katharina21.12.1790 г.р.
Отец
Neufeld Salomon05.06.1786 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1820

Отец: Neufeld Salomon

Мать: (Dyck) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
28.05.1885
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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