Овчинников Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1950

Дата смерти

22.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1950

Отец: Овчинников Иван Кондратьевич

Мать: Овчинникова Нина Станиславовна

Рождение ребёнка
11.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Левицкая Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
28.02.1977

Сын: Овчинников Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Овчинникова Левицкая Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
14.08.1988

Дочь: Овчинникова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Овчинникова Позитаева Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Позитаева Лариса

Смерть
22.03.2006
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