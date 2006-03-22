Овчинников Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1950
Дата смерти22.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1950
Рождение ребёнка
11.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Левицкая Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
28.02.1977
Сын: Овчинников Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Овчинникова Левицкая Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
14.08.1988
Дочь: Овчинникова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Овчинникова Позитаева Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.2006