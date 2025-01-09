Малюков Иван Петрович Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Малюков Иван Петрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1738

умер 1818, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Малюков Петр КлементьевичОколо 1689 г.р.
Супруги
Малюкова (Попова) Анастасия КононовнаОколо 1743 г.р.
Дети
(Малюкова) Анастасия ИвановнаОколо 1760 г.р.
Малюков Михаил ИвановичОколо 1762 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Малюков Петр Клементьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малюкова (Попова) Анастасия Кононовна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Малюкова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Малюкова (Попова) Анастасия Кононовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Малюков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Малюкова (Попова) Анастасия Кононовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
1818
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.