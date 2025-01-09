Малюков Иван Петрович
мужской, родился Около 1738
умер 1818, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецМалюков Петр КлементьевичОколо 1689 г.р.
Супруги
Малюкова (Попова) Анастасия КононовнаОколо 1743 г.р.
Дети
(Малюкова) Анастасия ИвановнаОколо 1760 г.р.
Малюков Михаил ИвановичОколо 1762 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Малюков Петр Клементьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Малюкова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Малюкова (Попова) Анастасия Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Малюкова (Попова) Анастасия Кононовна
Смерть
1818