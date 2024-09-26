Миняев Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миняев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миняев Иван Павлович
Мать ребёнка: Миняева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1909
Дочь: Егорова Александра Павловна
Мать ребёнка: Миняева Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно