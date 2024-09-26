Миняев Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миняев Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миняев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миняев Иван Павлович

Мать ребёнка: Миняева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1909

Дочь: Егорова Александра Павловна

Мать ребёнка: Миняева Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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