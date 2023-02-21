Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цымбалюк Павел Лукьянович

Мать: Цымбалюк Ирина Федосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк ?? Борисович

Мать ребёнка: Цымбалюк Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымбалюк Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самчук Цымбалюк Анисимовна

Мать ребёнка: Цымбалюк Ольга Федоровна

Смерть
Неизвестно
Барановка, Житомирська область
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