Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цымбалюк Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цымбалюк Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самчук Цымбалюк Анисимовна
Мать ребёнка: Цымбалюк Ольга Федоровна
Смерть
Неизвестно
Барановка, Житомирська область