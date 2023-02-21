Девятов Николай Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Девятов Александр Иванов
Мать: Девятова Афимья
Рождение ребёнка
07.08.1815
Дочь: Маршева Мария Николаева
Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
04.08.1820
Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
16.06.1824
Дочь: Агрипина (Афросинья) Николаева
Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
14.09.1829
Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
09.03.1831
Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно