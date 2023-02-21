Девятов Николай Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Николай Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Девятов Александр Иванов

Мать: Девятова Афимья

Рождение ребёнка
07.08.1815

Дочь: Маршева Мария Николаева

Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1820

Сын: Девятов Матвей Николаев

Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1824

Дочь: Агрипина (Афросинья) Николаева

Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1829

Сын: Девятов Иван Николаев

Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1831

Сын: Девятов Алексей Николаев

Мать ребёнка: Девятова Евдокия Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова Евдокия Степанова

Смерть
Неизвестно
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