Петренко Наташа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Наташа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Павел

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Павел

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Павел

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