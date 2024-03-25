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Болембах Вульф Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Болембах Борис Вульфович

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Болембах Берко Вульфович

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
16.03.1869

Сын: Болембах Иуда Вульфович

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Иосиф Вульфович

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болембах Кейла Вульфовна

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болембах Ройза Вульфовна

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Лейба Вульфович

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хурсак Эся Вульфовна

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильман Сара Вульфовна

Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна

Смерть
Неизвестно
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