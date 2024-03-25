Болембах Вульф Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Борис
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
16.03.1869
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болембах Кейла Вульфовна
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болембах Ройза Вульфовна
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хурсак Эся Вульфовна
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мильман Сара Вульфовна
Мать ребёнка: Болембах Рохла Зеликовна
Смерть
Неизвестно