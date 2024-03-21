(Новак) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новак) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новак Павел

Мать: Новак Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1980

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