Герасименко (Груцынова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Груцынова) Антонина Васильевна

Место рождения

Донецк, город Донецк, Ростовская область

Дата рождения

03.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Бракосочетание
28.09.2013

Муж: Герасименко Сергей Алексеевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.12.2016

Сын: Герасименко Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Герасименко Сергей Алексеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.04.2022

Сын: Герасименко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Герасименко Сергей Алексеевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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