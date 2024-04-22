Герасименко (Груцынова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1990
Бракосочетание
28.09.2013
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.12.2016
Сын: Герасименко Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Герасименко Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.2022
Сын: Герасименко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Герасименко Сергей Алексеевич