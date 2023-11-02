Некрасова (Скопичева) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Скопичева) Людмила Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1952

Отец: Скопичев Григорий Григорьевич

Мать: Скопичева Ефросинья Мироновна

Рождение ребёнка
02.04.1979

Дочь: Некрасова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Михайлович

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.01.1987

Дочь: Карпачёва Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Некрасов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Владимир Михайлович

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