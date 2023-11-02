Некрасова (Скопичева) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1952
Рождение ребёнка
02.04.1979
Дочь: Некрасова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Михайлович
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.01.1987
Дочь: Карпачёва Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Некрасов Владимир Михайлович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно