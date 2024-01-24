Миндюкевич Петр Францович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндюкевич Петр Францович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.2000

Дочь: Миндюкевич Диана Петровна

Мать ребёнка: Миндюкевич Тереза Ивановна

Рождение ребёнка
28.?.?

Сын: Миндюкевич Сергей Петрович

Мать ребёнка: Миндюкевич Тереза Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миндюкевич Петр Петрович

Мать ребёнка: Миндюкевич Тереза Ивановна

Смерть
Неизвестно
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