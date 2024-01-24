Миндюкевич Петр Францович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.2000
Дочь: Миндюкевич Диана Петровна
Мать ребёнка: Миндюкевич Тереза Ивановна
Рождение ребёнка
28.?.?
Сын: Миндюкевич Сергей Петрович
Мать ребёнка: Миндюкевич Тереза Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миндюкевич Тереза Ивановна
Смерть
Неизвестно