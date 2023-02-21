Кашин Григорий Вакулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Кашин Вакула
Рождение ребёнка
27.05.1951
Сын: Кашин Григорий
Мать ребёнка: Кашина Анастасия (Наталья) Макаровна
Рождение ребёнка
05.12.1956
Сын: Кашин Анатолий
Мать ребёнка: Кашина Анастасия (Наталья) Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашин Николай
Мать ребёнка: Кашина Анастасия (Наталья) Макаровна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай