Кашин Григорий Вакулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Григорий Вакулович

Кашин Григорий Вакулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кашин Вакула

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1951

Сын: Кашин Григорий

Мать ребёнка: Кашина Анастасия (Наталья) Макаровна

Рождение ребёнка
05.12.1956

Сын: Кашин Анатолий

Мать ребёнка: Кашина Анастасия (Наталья) Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашин Николай

Мать ребёнка: Кашина Анастасия (Наталья) Макаровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close