Ларин Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларин Егор Иванович
Мать: Ларина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1889
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
08.12.1890
Дочь: Ларина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
07.03.1893
Сын: Ларин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
01.03.1896
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Ларина Агапия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
19.07.1899
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
01.11.1901
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
07.03.1904
Дочь: Ларина Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Рождение ребёнка
04.07.1908
Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина
Смерть
Неизвестно