Ларин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларин Егор Иванович

Мать: Ларина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Ларин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
08.12.1890

Дочь: Ларина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
07.03.1893

Сын: Ларин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Ларин Герасим Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Ларина Агапия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Ларин Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Ларин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
07.03.1904

Дочь: Ларина Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Ларин Филип Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Соломония Козьмина

Смерть
Неизвестно

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