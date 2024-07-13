Титов Виктор Игнатьевич 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов Виктор Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Титов Игнат Алексеевич

Мать: Титова (Кобыняк) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Титова Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Мать ребёнка: Титова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Титова Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно

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