Титов Виктор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Титова Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дочь
Мать ребёнка: Титова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Титова Антонина Петровна
Смерть
Неизвестно